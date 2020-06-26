На пост президента Еврогруппы претендуют министры трех стран

На пост президента Еврогруппы официально выдвинули свои кандидатуры представители трех стран – Испании, Ирландии и Люксембурга.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Европейского совета.

На должность претендуют вице-премьер и министр экономическим вопросам и цифровой трансформации Испании Надия Кальвино, которая может стать первой женщиной во главе Еврогруппы.

Ее соперниками будут министр финансов и государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью и министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

Избрание нового президента состоится во время следующего заседания Еврогруппы 9 июля. Президент избирается простым большинством голосов (не менее 10) министров.

Если ни один из кандидатов не получит не менее 10 из 19 голосов после первого раунда голосования, каждый кандидат будет индивидуально проинформирован о количестве голосов, которые он получил. После этого кандидаты смогут отозвать свою заявку. Голосование будет проходить до тех пор, пока один из кандидатов не получит простого большинства.

Новый президент заменит португальского министра Марио Сентено после окончания его полномочий, 13 июля, на срок 2,5 года.

Еврогруппа - неформальный орган, где министры стран-членов еврозоны обсуждают вопросы, вызывающие взаимный интерес. Основное внимание уделяется тесной координации экономической политики. Обычно собирается раз в месяц, накануне заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам.