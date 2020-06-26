Напад у Глазго стався в готелі для шукачів притулку, злочинця застрелили

Чоловік, який скоїв напад в готелі в центрі Глазго, був застрелений поліцією після того, як він убив двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Шестеро людей також було поранено і зараз вони знаходяться в лікарні, в тому числі співробітник поліції, який, як стверджують, був "критичним, але стабільним". Раніше повідомлялося, що серед загиблих був поліцейський.

Напад стався в готелі Park Inn, який зараз використовується для розміщення осіб, які шукають притулку.

У поліції заявили, що не шукають інших підозрюваних у зв'язку з інцидентом. Мотиви нападу розслідуються, і поки ще занадто рано говорити про те, чи пов'язано це з тероризмом.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що він "глибоко засмучений жахливим інцидентом в Глазго".