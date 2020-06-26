Нападение в Глазго произошло в отеле для искателей убежища, преступника застрелили

Мужчина, совершивший нападение в отеле в центре Глазго, был застрелен полицией после того, как он убил двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Шесть человек также были ранены и сейчас находятся в больнице, в том числе сотрудник полиции, который, как утверждают, был "критическим, но стабильным". Ранее сообщалось, что среди погибших был полицейский.

Нападение произошло в отеле Park Inn, который в настоящее время используется для размещения лиц, ищущих убежища.

В полиции заявили, что не ищут других подозреваемых в связи с инцидентом. Мотивы нападения по-прежнему расследуются, и пока еще слишком рано говорить о том, связано ли это с терроризмом.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он "глубоко опечален ужасным инцидентом в Глазго".