Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

РФ пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства військових США – ЗМІ

Прокуратура Нідерландів представила новий доказ, що MH17 збили ракетою "Бука"

ЄС не відкриватиме кордони для українців з 1 липня - ЗМІ

Іран погодився передати для розшифровки до Франції "чорні скриньки" літака МАУ - МЗС






У Німеччині ще одного росіянина підозрюють у вбивстві чеченця в Берліні – ЗМІ

Субота, 27 червня 2020, 13:59

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне відомство з кримінальних справ вийшли на слід другого росіянина, який може бути причетним до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, німецькі силові відомства підозрюють в участі в підготовці злочину російського громадянина Романа Д. із Санкт-Петербурга. Втім, слідство вважає, що це несправжнє ім'я.

3 серпня 2019 року підозрюваний приїхав з Білорусі до Польщі на автомобілі Infinity Q50. Він не викликав підозр у прикордонників.

У заявці на отримання шенгенської візи Роман Д. вказав, що працює в тій самій петербурзькій фірмі "Руст", що і затриманий і обвинувачений у цій справі Вадим Красиков. Ця компанія практично не має обігу.

Читайте також
Прокуратура Німеччини звинуватила Росію у замовному вбивстві чеченського командира 

Крім того, двоє росіян в один день подали документи на отримання закордонного паспорта і на візу.

Ще один збіг - згідно з даними мобільних телефонів, обвинувачений Красиков і підозрюваний Роман Д. за кілька місяців до нападу були в підмосковному Оріхові-Зуєві, де тренуються спеціальні сили ФСБ.

Якою саме була роль Романа Д. в підготовці нападу на Хангошвілі в берлінському парку Малий Тіргартен, поки що незрозуміло.

18 червня Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти влади Росії звинувачення у замовному вбивстві Зелімхана Хангошвілі, якого раніше оголосили в РФ в розшук за звинуваченням у тероризмі.

Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. 23 серпня 2019 року його застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен. Підозрюваний імовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас і канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключили можливості введення проти Росії нових санкцій через цю справу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua