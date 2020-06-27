В Германии еще одного россиянина подозревают в убийстве чеченца в Берлине – СМИ

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам вышли на след второго россиянина, который может быть причастным к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, немецкие силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие считает, что это ненастоящее имя.

3 августа 2019 года подозреваемый приехал из Беларуси в Польшу на автомобиле Infinity Q50. Он не вызвал подозрений у пограничников.

В заявке на получение шенгенской визы Роман Д. указал, что работает в той самой петербургской фирме "Руст", что и задержанный и обвиняемый в этом деле Вадим Красиков. Эта компания практически не имеет обращения.

Кроме того, двое россиян в один день подали документы на получение загранпаспорта и на визу.

Еще одно совпадение - согласно данным мобильных телефонов, обвиняемый Красиков и подозреваемый Роман Д. за несколько месяцев до нападения были в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ.

Какой именно была роль Романа Д. в подготовке нападения на Хангошвілі в берлинском парке Малый Тиргартен, пока непонятно.

18 июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против власти России обвинения в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, которого ранее объявили в РФ в розыск по обвинению в терроризме.

Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года его застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен. Подозреваемый вероятный убийца, гражданин России, был задержан в Берлине того же дня.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Германии Ангела Меркель не исключили возможности введения против России новых санкций за это дело.