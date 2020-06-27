Спікерка парламенту Сербії захворіла на коронавірусну хворобу

У президентки Національних зборів (парламенту) Сербії Майї Гойкович підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал B92.

Гойкович знаходиться в лікарні і отримує необхідну терапію.

Повідомляється, що у спікерки запалення легенів, але вона почуває себе добре.

Раніше стало відомо, що позитивний результат тесту на коронавірус отримав міністр оборони Сербії Александар Вулін, який нещодавно повернувся з Москви. У нього немає симптомів і він перебуває в самоізоляції.

Крім того, коронавірус виявили також у директора управління у справах Косово і Метохії Марко Джурича.