Спикер парламента Сербии заболела коронавирусной болезнью
Суббота, 27 июня 2020, 15:27
У президента Национального Собрания (парламента) Сербии Майи Гойкович подтвердили коронавирусную болезнь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B92.
Гойкович находится в больнице и получает необходимую терапию.
Сообщается, что у спикера воспаление легких, но она чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы. У него нет симптомов и он находится в самоизоляции.
Кроме того, коронавирус обнаружили также у директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича.
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