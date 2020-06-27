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Спикер парламента Сербии заболела коронавирусной болезнью

Суббота, 27 июня 2020, 15:27

У президента Национального Собрания (парламента) Сербии Майи Гойкович подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B92.

Гойкович находится в больнице и получает необходимую терапию.

Сообщается, что у спикера воспаление легких, но она чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы. У него нет симптомов и он находится в самоизоляции.

Кроме того, коронавирус обнаружили также у директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича.

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