Спикер парламента Сербии заболела коронавирусной болезнью

У президента Национального Собрания (парламента) Сербии Майи Гойкович подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B92.

Гойкович находится в больнице и получает необходимую терапию.

Сообщается, что у спикера воспаление легких, но она чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы. У него нет симптомов и он находится в самоизоляции.

Кроме того, коронавирус обнаружили также у директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича.