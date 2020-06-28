Во Франции второй тур муниципальных выборов, перенесенных из-за пандемии

Во Франции в воскресенье проходит второй тур выборов в муниципальные советы, в которых чиновники не были избраны в первом туре 15 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Второй тур должен был состояться 22 марта, но был отложен в связи с введением чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Согласно данным Министерства внутренних дел, 157 832 кандидатов баллотируются в 4820 муниципалитетах.

Опросы общественного мнения указывают на слабый результат для президента Эммануэля Макрона, чья партия может не выиграть ни в одном большом городе.

Год назад Макрон надеялся, что местные выборы помогут закрепиться его партии в городах и поселках по всей Франции, включая Париж, в преддверии президентских выборов в 2022 году.

В столице действующий социалистический мэр Анн Идальго, скоре всего, легко победит конкурента от партии Макрона.

Сегодня голосуют около 16,5 миллионов человек, или около 39% французского электората. Выборы проходят в строгих санитарных условиях с обязательным ношением масок, санитайзерами на входах на участки и социальной дистанцией.