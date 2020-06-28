У Німеччині встановили правила внутрішніх поїздок після локальних спалахів коронавірусу

Федеральний уряд Німеччини і уряди земель домовилися про єдине регулювання поїздок всередині країни у зв'язку з новими карантинами у двох районах після спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідно до угоди, люди, які подорожують з району з високою поширеністю інфекції, можуть бути розміщені в готелі тільки в тому випадку, якщо медична довідка підтверджує, що вони не заражені.

Медична довідка повинна грунтуватися на молекулярно-біологічному тесті, проведеному не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.

"Добре, що тепер у нас є єдині правила по всій країні, які враховують забезпечення ризику і свободу пересування", - сказав прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Дискусія про внутрішні подорожі в Німеччині була викликана новими обмеженнями у двох районах в Північний Рейн-Вестфалія після масового спалаху коронавірусу на бійні.

Понад 1500 робітників на заводі, яким керує найбільший в країні виробник м'яса Tönnies, мали позитивний результат на вірус, що спонукало владу самого густонаселеного регіону Німеччини ввести карантин в Гютерсло і сусідньому районі Варендорф.

Але з 1655 тестів, проведених серед широких верств населення в Гютерсло до четверга, тільки три дали позитивний результат.

Однак кілька німецьких земель заявили, що не будуть впускати потенційних туристів з постраждалих районів.

Після того, як з'явилися повідомлення про те, що люди з двох округів стали жертвами образ і вандалізму, федеральний уряд засудив інциденти і заявив, що гнів проти них "абсолютно неприйнятний і огидний".