В Германии установили правила внутренних поездок после локальных вспышек коронавируса

Федеральное правительство Германии и правительства земель договорились о единообразном регулировании поездок внутри страны в связи с новыми карантинами в двух районах после вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В соответствии с соглашением, люди, путешествующие из района с высокой распространенностью коронавирусной инфекции, могут быть размещены в отеле только в том случае, если медицинская справка подтверждает, что они не заражены.

Медицинская справка должна основываться на молекулярно-биологическом тесте, проведенном не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

"Хорошо, что теперь у нас есть единые правила по всей стране, которые учитывают обеспечение риска и свободу передвижения", - сказал премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Дискуссия о внутренних путешествиях в Германии была вызвана новыми ограничениями в двух районах в Северный Рейн-Вестфалия после массовой вспышки коронавируса на бойне.

Более 1500 рабочих на заводе, которым управляет крупнейший в стране производитель мяса Tönnies, вдали положительный результат на вирус, что побудило власти самого густонаселенного региона Германии ввести карантин в Гютерсло и соседним районе Варендорф.

Но из 1655 тестов, проведенных среди широких слоев населения в Гютерсло к четвергу, только три дали положительный результат.

Однако несколько немецких земель заявили, что не будут впускать потенциальных туристов из пострадавших районов.

После того, как появились сообщения о том, что люди из двух округов стали жертвами оскорблений и вандализма, федеральное правительство осудило инциденты и заявило, что гнев против них "совершенно неприемлем и отвратителен".