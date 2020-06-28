В англійському Лестері можуть ввести карантин через зростання випадків коронавірусу

Англійське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання числа нових випадків коронавірусу.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Патель підтвердила, що уряд розглядає такий крок і назвала його "правильним".

Близько 25% з 2494 підтверджених випадків Covid-19 в Лестері були зареєстровані протягом двох тижнів до 16 червня.

У той же час, мер міста сер Пітер Соулсбі заявив, що "немає безпосередньої перспективи" карантину.

За його словами ,дані тестування все ще аналізуються і питання про обмеження "не найближча перспектива".

"Після багатьох тижнів питань у нас тепер є ці дані, і ми аналізуємо їх в ці вихідні, і, сподіваюся, на початку наступного тижня ми дізнаємося, чи є у нас проблема, і якщо так, то де вона саме", - сказав він.

Нагадаємо, загальні обмеження на несуттєві поїздки за кордон у Великій Британії будуть пом'якшені з 6 липня.