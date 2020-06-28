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В англійському Лестері можуть ввести карантин через зростання випадків коронавірусу

Неділя, 28 червня 2020, 14:46

Англійське місто Лестер можуть закрити на локальний карантин після зростання числа нових випадків коронавірусу.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Патель підтвердила, що уряд розглядає такий крок і назвала його "правильним".

Близько 25% з 2494 підтверджених випадків Covid-19 в Лестері були зареєстровані протягом двох тижнів до 16 червня.

У той же час, мер міста сер Пітер Соулсбі заявив, що "немає безпосередньої перспективи" карантину.

За його словами ,дані тестування все ще аналізуються і питання про обмеження "не найближча перспектива".

"Після багатьох тижнів питань у нас тепер є ці дані, і ми аналізуємо їх в ці вихідні, і, сподіваюся, на початку наступного тижня ми дізнаємося, чи є у нас проблема, і якщо так, то де вона саме", - сказав він.

Нагадаємо, загальні обмеження на несуттєві поїздки за кордон у Великій Британії будуть пом'якшені з 6 липня.

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Коронавірус Велика Британія
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