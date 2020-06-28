В английском Лестере могут ввести карантин из-за роста случаев коронавируса

Английский город Лестер могут закрыть на локальный карантин после роста числа новых случаев коронавируса.

Об этом заявила министр внутренних дел Прити Патель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Патель подтвердила, что правительство рассматривает такой шаг и назвала его "правильным".

Около 25% из 2494 подтвержденных случаев Covid-19 в Лестере были зарегистрированы в течение двух недель до 16 июня.

В то же время, мэр города сэр Питер Соулсби заявил, что "нет непосредственной перспективы" карантина.

По его словам, что данные тестирования все еще анализируются и вопрос об ограничениях "не ближайшая перспектива".

"После многих недель вопросов у нас теперь есть эти данные, и мы анализируем их в эти выходные, и, надеюсь, в начале следующей недели мы узнаем, есть ли у нас проблема, и если да, то где она именно", - сказал он.

Напомним, общие ограничения на несущественные поездки за границу в Великобритании будут смягчены с 6 июля.