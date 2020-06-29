На грецькому Родосі – два поспіль землетруси силою близько 5 балів

На грецькому острові Родос з інтервалом у близько 10 годин зафіксували два землетруси силою близько 5 балів

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють грецькі ЗМІ, середи яких Kathimerini.

Перший землетрус на Родосі стався увечері в неділю, 28 червня, о 20:43 за місцевим часом. Сила поштовхів складала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

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Епіцентр знаходився за 20 км на північний схід від острова, поблизу турецького узбережжя, на глибині близько 40 кілометрів. Поштовхи відчули і на турецькому курорті Мармаріс.

Другий, трохи слабший землетрус – 4,7 бала за шкалою Ріхтера – зафіксували сьогодні о 07:06, повідомляють в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін. Його епіцентр знаходився також у близько 25 км на північний схід від Родоса.

Про серйозні руйнування та постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, минулого тижня подібний за силою землетрус зафіксували на сході Туреччини, поблизу її кордону з Іраном та Вірменією. Сила поштовхів становила 5,4 бала.