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На греческом Родосе - два подряд землетрясения силой около 5 баллов

Понедельник, 29 июня 2020, 09:18

На греческом острове Родос с интервалом примерно в 10 часов зафиксировали два землетрясения силой около 5 баллов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают греческие СМИ, среды которых Kathimerini.

Первое землетрясение на Родосе произошло вечером в воскресенье, 28 июня, в 20:43 по местному времени. Сила толчков составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.

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Эпицентр находился в 20 км к северо-востоку от острова, вблизи турецкого побережья, на глубине около 40 километров. Толчки почувствовали и на турецком курорте Мармарис.

Второе землетрясение - 4,7 балла по шкале Рихтера - зафиксировали сегодня в 7:06, сообщают в Институте геодинамики Национальной обсерватории Афин. Его эпицентр находился примерно там же - в около 25 км к северо-востоку от Родоса.

О серьезных разрушениях и пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе подобное по силе землетрясение зафиксировали на востоке Турции, вблизи ее границы с Ираном и Арменией. Сила толчков составила 5,4 балла.

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Греция
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