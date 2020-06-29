У британському Уельсі частково відкривають школи
Понеділок, 29 червня 2020, 09:38
В Уельсі школи частково відновлюють свою роботу після карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
У найближчі 3-4 тижні заклади прийматимуть обмежену кількість учнів, готуючись працювати у "нових реаліях" з вересня – з дотриманням дистанції та іншими заходами безпеки.
Враховуючи ці вимоги, деякі школи зможуть одночасно прийняти у класах близько 20% усіх своїх учнів.
Поки що повернення до класів пропонують лише тим родинам, які цього хочуть і потребують. Усі решта до літніх канікул продовжать навчатися дистанційно.
Нагадаємо, в Англії деякі школи частково відновили навчання у класах з 1 червня.
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