У британському Уельсі частково відкривають школи

В Уельсі школи частково відновлюють свою роботу після карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У найближчі 3-4 тижні заклади прийматимуть обмежену кількість учнів, готуючись працювати у "нових реаліях" з вересня – з дотриманням дистанції та іншими заходами безпеки.

Враховуючи ці вимоги, деякі школи зможуть одночасно прийняти у класах близько 20% усіх своїх учнів.

Фото: скріншот з репортажу ВВС про нові умови роботи шкіл

Поки що повернення до класів пропонують лише тим родинам, які цього хочуть і потребують. Усі решта до літніх канікул продовжать навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Англії деякі школи частково відновили навчання у класах з 1 червня.