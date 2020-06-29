В британском Уэльсе частично открывают школы

В Уэльсе школы частично возобновляют свою работу после карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В ближайшие 3-4 недели заведения будут принимать ограниченное количество учеников, готовясь работать в новых реалиях с сентября - с соблюдением дистанции и другими мерами безопасности.

Учитывая эти требования, некоторые школы смогут одновременно принять в классах около 20% всех своих учеников.

Пока что возвращение к классам предлагают только тем семьям, которые этого хотят и которым это необходимо. Все остальные до летних каникул продолжат учиться дистанционно.

Напомним, в Англии некоторые школы частично возобновили обучение в классах с 1 июня.