У Британії частково відкривають школи і ринки

У Великій Британії 1 червня відкрилися деякі школи, які припинили працювати 10 тижнів тому через пандемію коронавірусу, але багато батьків планували тримати дітей вдома на тлі побоювань, що уряд занадто швидко скасовує карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Послаблення суворих заходів передбачає відновлення занять для дітей молодшого віку, в Англії дозволяється зустрічатися групами до шести людей, відкриваються ринки на відкритому просторі.

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Крім того, відновлюються змагання у професійних спортивних турнірах, але без глядачів, і понад 2 мільйони найвразливіших людей тепер дозволено проводити час на свіжому повітрі.

Але Британія досі фіксує один із найвищих показників смертності від COVID-19, і багато хто стурбований скасуванням обмежень, у тому числі низка вчених, які радять уряду.

"Загальний погляд від SAGE - науково-консультативної групи з питань надзвичайних ситуацій, яка консультує уряд, - їх загальна думка полягає в тому, що ми повинні робити це обережно, і саме це ми робимо", - заявив міністр з питань бізнесу Алок Шарма.

Уряд каже, що послаблення правил у понеділок представляє лише обмежене пом'якшення, і висловлює занепокоєння, що все більше людей починають ігнорувати настанови щодо соціального дистанціювання.

У Британії зафіксовано понад 38 000 смертей від підтверджених випадків COVID-19, а Управління національної статистики та інші джерела даних зафіксували число загиблих від ймовірних та підтверджених випадків у 48 000.