У трьох депутатів парламенту Туреччини підтвердили коронавірус

У трьох депутатів парламенту Туреччини з Демократичної партії народів (HDP) тестування виявило коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute, про це йдеться в офіційній заяві партії.

Депутати здали тест разом з усіма членами парламенту країни після того, як в одного з працівників інституції минулого тижня підтвердили коронавірус.

Імена депутатів не називають. Повідомляється, що усі перебувають під медичним наглядом без важких симптомів.

Як повідомлялося раніше, у середині червня міністерство охорони здоров'я Туреччини зобов'язало жителів всіх 42 провінцій носити маски для обличчя в публічних місцях, оскільки кількість випадків захворювання на коронавірус різко зросла з моменту скасування обмежень.

З початку епідемії в країні зареєстрували близько 196 тисяч підтверджених випадків коронавірусу та близько 5100 смертей. Протягом останніх 10 днів в країні щоденно фіксують від 1200 до близько 1400 нових випадків. У перші 10 днів червня цей показник був меншим 1000.