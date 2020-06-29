У троих депутатов парламента Турции подтвердили коронавирус

У троих депутатов парламента Турции из Демократической партии народов (HDP) тестирование обнаружило коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute, об этом говорится в официальном заявлении партии.

Депутаты сдали тест вместе со всеми членами парламента страны после того, как у одного из работников учреждения на прошлой неделе подтвердили коронавирус.

Имена депутатов не называют. Сообщается, что все находятся под медицинским наблюдением, без тяжелых симптомов.

Как сообщалось ранее, в середине июня министерство здравоохранения Турции обязало жителей всех 42 провинций носить маски для лица в публичных местах, так как количество случаев коронавируса резко возросло с момента ослабления ограничений.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали около 197 000 подтвержденных случаев коронавируса и около 5100 смертей. В течение последних 10 дней в стране ежедневно фиксируют от 1200 до около 1400 новых случаев. В первые 10 дней июня этот показатель был меньше 1000.