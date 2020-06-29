На українсько-угорському кордоні відновили роботу 4 пункти пропуску

На кордоні України з Угорщиною сьогодні відновили роботу 4 пункти пропуску.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду", про це повідомили у Держприкордонслужбі.

29 червня з 1-ї години ночі відновили роботу пункти пропуску "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" та "Дзвінкове – Лонья".

На 8 годину ранку, у них перетнули кордон 625 осіб: 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.

У ДПСУ нагадують, що громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону і планують поїздку в Угорщину на короткий термін, не відправляють на карантин. Від них не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, проте вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

В’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Нагадаємо, відновлення роботи пунктів пропуску між Україною та Угорщиною з 29 червня анонсував глава угорського МЗС Петер Сіярто під час свого останнього візиту до Києва.