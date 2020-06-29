На украинском-венгерской границе возобновили работу 4 пункта пропуска

На границе Украины с Венгрией сегодня возобновили работу 4 пункта пропуска.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщили в Госпогранслужбе.

29 июня с часа ночи возобновили работу пункты пропуска "Вилок - Тисабеч", "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья".

По состоянию на 8:00 утра, в них пересекли границу 625 человек: 185 - на въезд в Украину и 440 - на выезд из Украины.

В Госпогранслужбе напоминают, что граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону и планируют поездку в Венгрию на короткий срок, не обязателен карантин. От них не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, однако они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, возобновление работы пунктов пропуска между Украиной и Венгрией с 29 июня анонсировал глава венгерского МИД Петер Сиярто во время своего последнего визита в Киев.