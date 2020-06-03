Міністри ЄС обговорять терміни скасування обмежень на поїздки для громадян третіх країн

Міністри внутрішніх справ країн ЄС 5 червня проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"У міру поліпшення загальної ситуації в галузі охорони здоров'я все держави-члени знаходяться в процесі поступового скасування деяких заходів, що застосовуються на національному або регіональному рівні. Це включає поступове скасування прикордонного контролю і повне відновлення вільного пересування людей, яке було обмежено через пандемію ", - йдеться в повідомленні.

Міністри обговорять, як можна скоординовано зняти обмеження на вільне пересування і внутрішній прикордонний контроль, а також терміни скасування внутрішнього прикордонного контролю після покращення епідеміологічної ситуації.

"Держави-члени також обговорять, як довго повинні дотримуватися обмеження на поїздки до ЄС щодо в'їзду громадян третіх країн, і які критерії і заходи можуть бути застосовані після того, як обмеження почнуть скасовувати", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців