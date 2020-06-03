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Министры ЕС обсудят сроки отмены ограничений на поездки для граждан третьих стран

Среда, 3 июня 2020, 12:24

Министры внутренних дел стран ЕС 5 июня проведет видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"По мере улучшения общей ситуации в области здравоохранения все государства-члены находятся в процессе постепенной отмены некоторых мер, применяемых на национальном или региональном уровне. Это включает постепенную отмену пограничного контроля и полное восстановление свободного передвижения людей, которое было ограничено из-за пандемии", - говорится в сообщении.

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Министры обсудят, как можно скоординировано снять ограничения на свободное передвижение и внутренний пограничный контроль, а также сроки отмены внутреннего пограничного контроля после улучшения эпидемической ситуации.

"Государства-члены также обсудят, как долго должны соблюдаться ограничения на поездки в ЕС граждан третьих стран и какие критерии и меры могут быть применены после того, как ограничения начнут отменять", - говорится в сообщении.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

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