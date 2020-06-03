Brexit: британским банкам советуют готовиться к тому, что торгового соглашения с ЕС не будет

Глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал крупнейших кредиторов Великобритании активизировать подготовку к "Brexit без торгового соглашения" на фоне растущих признаков того, что переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Бейли заявил в беседе с руководителями банков во вторник, что они должны ускорить планирование для Британии, учитывая окончание переходного периода в конце года без соглашения.

Его высказывания во время частной беседы с главами банков привели к выводу, что в предположениях Банка Англии относительно исхода продолжающихся переговоров между Британией и Европейским Союзом произошел сдвиг.

Правительство Бориса Джонсона неоднократно исключало возможность продолжения переходного периода, и любая просьба о продлении на один или два года должна быть официально представлена до конца этого месяца.

Читайте также В Британии хотят договориться с ЕС по соглашению о Brexit до осени – СМИ

Заключительный раунд торговых переговоров до окончания крайнего срока в конце июня начался на этой неделе, но был затруднен спорами о правах на рыболовство.

Переговоры должны завершиться в пятницу, и прорыв выглядит недостижимым.

На этой неделе офис британского премьер заявил, что премьер-министр, скорее всего, проведет переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен до конца месяца.

Завершение летнего переходного периода без торгового соглашения означает, что обе стороны будут торговать на менее привлекательных условиях Всемирной торговой организации (ВТО) и это будет иметь последствия для корпоративных клиентов банков во всех основных секторах экономики.