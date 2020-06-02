У Британії хочуть домовитися з ЄС щодо угоди про Brexit до осені - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує в червні провести переговори по Brexit з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела.

При цьому офіційні особи Британії попереджають Джонсона про необхідність досягти угоди до осені. "Нам потрібна широка угода до кінця літа. Ми не можемо вести цю розмову ще й у вересні або жовтні", - сказав співрозмовник видання.

Відзначається, що в офісі британського прем'єра вважають план Європейського Союзу по створенню єдиної нормативно-правової бази "новим і незбалансованим".

Раніше Девід Фрост, головний переговірник Британії у справах Brexit, виключив будь-яке продовження перехідного періоду Brexit після 31 грудня цього року.

У Європейському союзі вважають, що досягти угоди по Brexit з Великою Британією до кінця року буде "дуже важко, але можливо".

Переговори про нову угоду, що охоплює все - від торгівлі до рибальства і безпеки зайшли в глухий кут ще до того, як був встановлений ключовий термін - кінець червня, коли блок і Лондон повинні були оцінити досягнутий прогрес.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.