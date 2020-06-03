Російські літаки завдали ударів у Сирії вперше за останні три місяці

Російські військові літаки вперше з березня завдали ударів на північному заході Сирії по районах, контрольованих опозиційними силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

За словами активістів, удари по провінції Ідліб і в прилеглих районах стали першими з початку березня, коли було укладено перемир'я за посередництва Туреччини і Росії, яке зупинило тримісячну повітряну і наземну кампанію, в результаті якої загинули сотні людей і 1 мільйон людей втекли до турецького кордону.

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Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що російські військові літаки завдавали удари по районах на південь від провінції Ідліб пізно ввечері у вівторок і в середу вранці. Про жертви інформації не надходило.

Активіст з Ідлібу Тахер аль-Омар сказав, що російські військові літаки завдали серйозних руйнувань. Він також не повідомив про поранених чи загиблих.

Інший активіст з Ідлібу, Хаді Абдулла, сказав, що в середу було завдано ударів по гірському регіону в провінції Латакія, на околиці Ідлібу і по електростанції на північній околиці провінції Хама.

Активісти опозиції заявили, що в останні дні і Туреччина, і уряд в Дамаску надсилають підкріплення в північно-західну Сирію. В останні тижні також неодноразово порушувалися умови перемир'я на місцях.

Росія є основним прихильником сил президента Сирії Башара Асада, а Туреччина підтримує опозицію, яка виступає проти сирійського президента Башара Асада.

Нагадаємо, Європейський союз продовжив обмежувальні заходи проти сирійського режиму ще на один рік, до 1 червня 2021 року.