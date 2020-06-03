Российские самолеты нанесли удары в Сирии впервые за последние три месяца
Российские военные самолеты впервые с марта нанесли удары на северо-западе Сирии по районам, контролируемым оппозиционными силами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
По словам активистов, удары по провинции Идлиб и прилегающим районам стали первыми с начала марта, когда было заключено перемирие при посредничестве Турции и России, остановившее трехмесячную воздушную и наземную кампанию, в результате которой погибли сотни людей и 1 млн человек бежали к турецкой границе.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что российские военные самолеты наносили удары по районам южнее провинции Идлиб поздно вечером во вторник и в среду утром. Информации о жертвах не поступало.
Активист из Идлиб Тахер аль-Омар сказал, что российские военные самолеты нанесли серьезные разрушения. Он также не сообщил о раненых или погибших.
Другой активист из Идлиба, Хади Абдулла сказал, что в среду были нанесены удары по горному региону в провинции Латакия, на окраине Идлиба и электростанции на северной окраине провинции Хама.
Активисты оппозиции заявили, что в последние дни и Турция, и правительство в Дамаске присылают подкрепление в северо-западную Сирию. В последние недели также неоднократно нарушались условия перемирия на местах.
Россия является основным сторонником сил президента Сирии Башара Асада, а Турция поддерживает оппозицию, которая выступает против сирийского президента Башара Асада.
Напомним, Европейский Союз продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на год, до 1 июня 2021 года.