Российские самолеты нанесли удары в Сирии впервые за последние три месяца

Российские военные самолеты впервые с марта нанесли удары на северо-западе Сирии по районам, контролируемым оппозиционными силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По словам активистов, удары по провинции Идлиб и прилегающим районам стали первыми с начала марта, когда было заключено перемирие при посредничестве Турции и России, остановившее трехмесячную воздушную и наземную кампанию, в результате которой погибли сотни людей и 1 млн человек бежали к турецкой границе.

Читайте также В Сирии заявили о перехвате ракет возле Дамаска - СМИ

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что российские военные самолеты наносили удары по районам южнее провинции Идлиб поздно вечером во вторник и в среду утром. Информации о жертвах не поступало.

Активист из Идлиб Тахер аль-Омар сказал, что российские военные самолеты нанесли серьезные разрушения. Он также не сообщил о раненых или погибших.

Другой активист из Идлиба, Хади Абдулла сказал, что в среду были нанесены удары по горному региону в провинции Латакия, на окраине Идлиба и электростанции на северной окраине провинции Хама.

Активисты оппозиции заявили, что в последние дни и Турция, и правительство в Дамаске присылают подкрепление в северо-западную Сирию. В последние недели также неоднократно нарушались условия перемирия на местах.

Россия является основным сторонником сил президента Сирии Башара Асада, а Турция поддерживает оппозицию, которая выступает против сирийского президента Башара Асада.

Напомним, Европейский Союз продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на год, до 1 июня 2021 года.