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Подання на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної внесли у Раду

Середа, 3 червня 2020, 13:40

Кабінет міністрів у середу зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення нової віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної і звільнення з посади Вадима Пристайка.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Зокрема, на сайті Ради опублікований проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Пристайка та №3584 про призначення Стефанішиної. 

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Ольга Стефанішина є юристом-міжнародником та фахівцем з європейського права. З 2017 до вересня 2019 року керувала Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.

1 червня фракція  "Слуги народу" підтримала призначення Стефанішиної віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вадим Пристайко може стати послом України у Британії. Він може замінити наталію Галібаренко, яка була призначена на цю посаду у серпні 2015 року.

Детальніше про призначення Стефанішиної: Відповідальна за інтеграцію: хто керуватиме європейськими реформами в оновленому уряді

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