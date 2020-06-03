Представление на увольнение Пристайко и назначение Стефанишиной внесли в Раду

Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной раде проекты постановлений о назначении вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и освобождение от этой должности Вадима Пристайко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, на сайте Рады опубликован проект постановления №3583 об увольнении вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Пристайко и №3584 о назначении Стефанишиной.

Ольга Стефанишина – юрист-международник и специалист по европейскому праву. С 2017 до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. После увольнения из Правительственного офиса работала в юридическом бизнесе.

1 июня фракция "Слуги народа" поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. Он может cменить Наталью Галибаренко, которая была назначена на эту должность в августе 2015 года.

Подробнее о назначении Стефанишиной: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве