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Бельгія оголосила дату відкриття кордонів з країнами ЄС

Середа, 3 червня 2020, 19:11

Бельгія з 15 червня відкриє внутрішні кордони з країнами-членами ЄС та країнами Шенгенської зони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це сьогодні оголосила прем’єр країни Софі Вільмес після засідання Ради національної безпеки.

Бельгія збирається відкрити свої кордони на в’їзд та виїзд з 15 червня – для громадян країн ЄС, а також Британії та інших країн Шенгенської зони.

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Прем’єр нагадала, що рішення щодо відкриття своїх кордонів кожна країна приймає самостійно, тож можливість подорожей залежить від рішення сусідів Бельгії.

Також повідомляється, що екскурсії до Бельгії будуть можливі вже з наступного понеділка, 8 червня.

Нагадаємо, сьогодні у Бельгії оголосили про перехід до наступного етапу послаблення карантину: з 8 червня відкриються бари, ресторани, кінотеатри, кемпінги, дозволять спортивні тренування та змагання без глядачів. 

У середу Бельгія повідомила лише про 70 нових випадків захворювання COVID-19.

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