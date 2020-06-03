Бельгія оголосила дату відкриття кордонів з країнами ЄС

Бельгія з 15 червня відкриє внутрішні кордони з країнами-членами ЄС та країнами Шенгенської зони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це сьогодні оголосила прем’єр країни Софі Вільмес після засідання Ради національної безпеки.

Бельгія збирається відкрити свої кордони на в’їзд та виїзд з 15 червня – для громадян країн ЄС, а також Британії та інших країн Шенгенської зони.

Прем’єр нагадала, що рішення щодо відкриття своїх кордонів кожна країна приймає самостійно, тож можливість подорожей залежить від рішення сусідів Бельгії.

Також повідомляється, що екскурсії до Бельгії будуть можливі вже з наступного понеділка, 8 червня.

Нагадаємо, сьогодні у Бельгії оголосили про перехід до наступного етапу послаблення карантину: з 8 червня відкриються бари, ресторани, кінотеатри, кемпінги, дозволять спортивні тренування та змагання без глядачів.

У середу Бельгія повідомила лише про 70 нових випадків захворювання COVID-19.