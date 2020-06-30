У британському Лестері посилили карантин через високий рівень інфікування

Британський уряд у понеділок запровадив локальний карантин у місті Лестер, де рівень зараження COVID-19 набагато вищий, ніж на решті території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що семиденний рівень інфікування в Лестері склав 135 випадків на 100 000 осіб, що в три рази вище, ніж в наступному за величиною місті, і що на Лестер приходиться 10% всіх позитивних випадків у країні за останній тиждень.

"З огляду на зростаючий спалах в Лестері, ми не можемо рекомендувати, щоб ослаблення національного карантину, яке має розпочатися з 4 липня, поширювалося на Лестер", - сказав Хенкок в заяві в парламенті.

"Із завтрашнього дня другорядна роздрібна торгівля повинна закритися, і, оскільки цей спалах особливо торкнувся дітей, школи також повинні будуть закритися з четверга", - сказав він, додавши, що діти залишалися в низькій зоні ризику, але, ймовірно, поширювали хворобу.

Хенкок закликав людей уникати будь-яких несуттєвих поїздок в і з Лестера і в межах міста, який знаходиться в центральній Англії. Навколишні райони в графстві Лестершир також були включені в заходи з локалізації.

Це перша велика спроба приборкати спалах за допомогою місцевих, а не національних заходів. Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше оголосив, що влада буде прагнути контролювати вірус за допомогою місцевих заходів.

Нагадаємо, загальні обмеження на несуттєві поїздки за кордон у Великій Британії будуть пом'якшені з 6 липня.