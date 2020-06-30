В британском Лестере усилили карантин из-за высокого уровня инфицирования

Британское правительство в понедельник ввело локальный карантин в городе Лестер, где уровень заражения COVID-19 намного выше, чем где бы то ни было в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что семидневный уровень инфицирования в Лестере составил 135 случаев на 100 000 человек, что в три раза выше, чем в следующем по величине городе, и что на Лестер приходилось 10% всех положительных случаев в стране за последнюю неделю.

"Учитывая растущую вспышку в Лестере, мы не можем рекомендовать, чтобы ослабление национального карантина, которое должно было начаться с 4 июля, распространялось на Лестер", - сказал Хэнкок в заявлении в парламенте.

"С завтрашнего дня второстепенная розничная торговля должна закрыться, и, поскольку эта вспышка особенно затронула детей, школы также должны будут закрыться с четверга", - сказал он, добавив, что дети оставались в низкой зоне риске, но, вероятно, распространяли болезнь.

Хэнкок призвал людей избегать любых несущественных поездок в и из Лестера и в пределах города, который находится в центральной Англии. Окружающие районы в графстве Лестершир также были включены в меры по локализации.

Это первая крупная попытка обуздать вспышку с помощью местных, а не национальных мер. Премьер-министр Борис Джонсон ранее объявил, что власти будут стремиться контролировать вирус с помощью местных мер.