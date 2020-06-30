В одному з регіонів Німеччини продовжили карантин через спалах коронавірусу

У Німеччині ще на тиждень продовжили карантин в регіоні, постраждалому від спалаху коронавірусу на м'ясокомбінаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Заходи щодо контролю за розповсюдженням Covid-19 були запроваджені у регіоні Гютерсло, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, 23 червня. Це був перший випадок локального карантину з початку скасування обмежень у Німеччині.

Це сталося після того, як близько 2000 співробітників м'ясокомбінату Tönnies заразилися коронавірусом. Заходи щодо припинення розповсюдження повинні були закінчитися 30 червня, але вони будуть продовжені до 7 липня "в якості запобіжних заходів", заявив прем'єр-міністр федеральної землі Армін Лашет.

За словами Лашета, спалах не поширився безконтрольно на загальну громаду в Гютерсло. За його словами, спалах в основному торкнувся працівників м'ясокомбінату.

Багато з них родом з Румунії та Болгарії та проживають у спільному житлі біля заводу.

В сусідньому районі Варендорф, який також був закритий, обмеження все ж таки скасують 30 червня, як заплановано. Тобто кінотеатри, басейни, бари та тренажерні зали знову відновлять роботу, як і в інших місцях Німеччини.

У районі Гютерсло було зареєстровано близько 112 нових інфекцій на 100 000 жителів. Це набагато вище критичного показника 50 нових інфекцій на 100 000 жителів.

У районі Варендорф не було поширення. В обох районах було проведено близько 40 000 тестів.