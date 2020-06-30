В одном из регионов Германии продлили карантин из-за вспышки коронавируса

В Германии еще на неделю продлили карантин в регионе, пострадавшем от вспышки коронавируса на мясокомбинате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Мероприятия по контролю за распространением Covid-19 были введены в регионе Гютерсло, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, 23 июня. Это был первый случай локального карантина с начала отмены ограничений в Германии.

Это произошло после того, как около 2000 сотрудников мясокомбината Tönnies заразились коронавируса. Меры по прекращению распространения должны были закончиться 30 июня, но они будут продолжены до 7 июля "в качестве меры предосторожности", заявил премьер-министр федеральной земли Армин Лашет.

По словам Лашета, вспышка не распространился бесконтрольно на общую общину в Гютерсло. По его словам, возгорание в основном коснулся работников мясокомбината.

Многие из них родом из Румынии и Болгарии и проживают в совместном жилье у завода.

В соседнем районе Варендорф, который также был закрыт, ограничения все же отменят 30 июня, как запланировано. То есть кинотеатры, бассейны, бары и тренажерные залы снова возобновят работу, как и в других местах Германии.

В районе Гютерсло было зарегистрировано около 112 новых инфекций на 100 000 жителей. Это гораздо выше критического показателя 50 новых инфекций на 100 000 жителей.

В районе Варендорф не было распространения. В обоих районах было проведено около 40 000 тестов.