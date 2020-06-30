Британия установила крайний срок для заключения торгового соглашения с ЕС

Великобритания определила сентябрь конечным сроком для заключения нового торгового соглашения с ЕС после того, как участники переговоров провели первые личные встречи с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мишель Барнье с ЕС и его британский коллега Дэвид Фрост встретились в Брюсселе в понедельник, ознаменовав начало первых раундов консультаций после договоренностей ускорить темпы переговоров. Переговоры будут вестись весь июль, чередуя недельные раунда в Брюсселе и Лондоне.

Однако в понедельник представитель премьера Великобритании заявил журналистам, что у обеих сторон будет только несколько месяцев, чтобы выйти из тупика, отметив, что "нам всегда было ясно, что переговоры не могут продолжаться до осени".

"Ранее мы говорили о том, что не хотим продолжать переговоры в октябре", - добавил он.

Хотя сначала июнь был отмечен как крайний срок для принятия решения о том, можно ли заключить соглашение в этом году, официальные лица Великобритании и ЕС признают, что пандемия отодвинула этот срок.

Еще одним намеком на то, что сентябрь является новым крайним сроком для Лондона, стала новость о том, что британский переговорщик Фрост в сентябре получит должность советника по национальной безопасности.

Наибольшими проблемами для обеих сторон остаются вопросы рыболовства, правила, связывающие Великобританию с существующими и будущими правилами ЕС и правилами государственной помощи, а также будущая роль Европейского суда в толковании и разрешении правовых споров.

Как известно, Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.