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Кількість жертв коронавірусу в Британії наблизилась до 55 тисяч - Reuters

Вівторок, 30 червня 2020, 13:32

За даними агентство Reuters, кількість померлих у Великій Британії у зв’язку з пандемією COVID-19 досягла 54 852 осіб.

Дані Reuters відрізняються від тих, що наводить міністерство охорони здоров’я, оскільки включають підозрювані випадки коронавірусу, пише "Європейська правда".

Дані агентство включають летальні випадки в Англії, Уельсі і Північній Ірландії до 19 червня, де COVID-19 згадується в свідоцтвах про смерть, а також у Шотландії до 21 червня. Дані також включають недавні випадки смертей у лікарнях.

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За даними органів охорони здоров'я Британії, оприлюдненими в понеділок, через коронавірус померли 43 575 людей. 

Управління національної статистики (ONS), яке щотижнево оновлює дані, повідомило у вівторок, що число смертей від COVID-19 в Англії і Уельсі до 19 червня зросло до 49 610.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує оголосити програму інвестицій в інфраструктуру у вівторок, щоб допомогти оживити економіку після жорсткого карантину. 

Британська економіка на початку 2020 року через пандемію коронавірусу скоротилася найбільше з 1979 року.

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