Число жертв коронавируса в Британии подошло к 55 000 - Reuters

По данным агентство Reuters, количество умерших в Великобритании в связи с пандемией COVID-19 достигло 54 852 человек.

Данные Reuters отличаются от тех, что приводит министерство здравоохранения, поскольку включают подозрения на коронавирус, пишет "Европейская правда".

Данные агентство включают летальные случаи в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии до 19 июня, где COVID-19 упоминается в свидетельствах о смерти, а также в Шотландии до 21 июня. Данные также включают недавние случаи смертей в больницах.

Читайте также В британском Лестере усилили карантин из-за высокого уровня инфицирования

Согласно данным органов здравоохранения Великобритании, обнародованным в понедельник, от коронавируса умерли 43 575 человек.

Управление национальной статистики (ONS), которое еженедельно обновляет данные, сообщило во вторник, что число смертей от COVID-19 в Англии и Уэльсе до 19 июня возросло до 49 610.

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует объявить программу инвестиций в инфраструктуру во вторник, чтобы помочь оживить экономику после строгого карантина.

Британская экономика в начале 2020 году из-за пандемии коронавируса сократилась больше всего с 1979 года.