Франція зупинила роботу найстарішої АЕС

Франція у понеділок зупинила роботу своєї найстарішої атомної електростанції у Фессенаймі на північному сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Другий і останній реактор АЕС в Фессенаймі, яка відкрилася в 1977 році, був відключений о 23:00 за місцевим часом.

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Процедура остаточної зупинки станції відбулась через чотири місяці після того, як був відключений перший реактор. У наступні місяці та роки станцію буде повністю демонтовано.

Закриття АЕС привітали активісти у Франції, Німеччині та Швейцарії, які роками попереджали про ризики забруднення, особливо після аварії на Фукусімській АЕС в 2011 році.

Тодішній президент Франсуа Олланд пообіцяв закрити Фессенайм на Рейні, але тільки в 2018 році його наступник Еммануель Макрон дав остаточне "зелене світло".

Після відключення АЕС від електромережі пройде кілька місяців, перш ніж реактори станції охолонуть. Тоді можна буде вилучити відпрацьоване паливо. Цей процес має бути завершений до 2023 року, хоча сама станція не буде повністю демонтована принаймні до 2040 року.