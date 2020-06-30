Франция остановила работу старейшей АЭС

Франция в понедельник остановила работу своей старейшей атомной электростанции в Фессенхайме на северо-востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Второй и последний реактор АЭС в Фессенхайме, которая открылась в 1977 году, был отключен в 23:00 по местному времени.

Процедура окончательной остановки станции состоялась через четыре месяца после того, как был отключен первый реактор. В последующие месяцы и годы станция будет полностью демонтирована.

Закрытие АЭС приветствовали активисты во Франции, Германии и Швейцарии, которые годами предупреждали о рисках загрязнения, особенно после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году.

Тогдашний президент Франсуа Олланд пообещал закрыть Фессенхайм на Рейне, но только в 2018 году его преемник Эммануэль Макрон окончательно дал "зеленый свет".

После отключения АЭС от электросети пройдет несколько месяцев, прежде чем реакторы станции остынут. Тогда можно будет изъять отработанное топливо. Этот процесс должен быть завершен к 2023 году, хотя сама станция не будет полностью демонтирована по крайней мере до 2040 года.