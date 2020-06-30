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Київ чекає на реакцію Парижа через незаконний візит євродепутатів до Криму

Вівторок, 30 червня 2020, 14:39

МЗС України просить офіційний Париж відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму.

Про це йшлося на зустрічі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової з послом Франції в Україні у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС. 

Джапарова привернула увагу посла  Етьєна де Понсена до неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України.

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"У цьому зв’язку Еміне Джапарова  звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму 30 червня-2 липня", - повідомили в міністерстві. 

Де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зазначили у міністерстві. 

Джапарова також наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції РФ на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, делегація французьких депутатів Європарламенту відвідає Крим з триденним візитом. Члени делегації відвідають виборчі дільниці в Ялті та Сімферополі і "оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації".

В Україні прокуратура порушила кримінальне провадження за ст. 332-1 за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Маріані та іншими французькими парламентаріями в 2016 році.

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