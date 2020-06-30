Киев ждет реакции Парижа из-за незаконного визита евродепутатов в Крым

МИД Украины просит официальный Париж отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым.

Об этом шла речь на встрече заместителя главы МИД Эмине Джапаровой с послом Франции в Украине во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Джапарова привлекла внимание посла Этьена де Понсена к недопустимости контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины.

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"В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым 30 июня - 2 июля", - сообщили в министерстве.

Де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили в министерстве.

Джапарова также отметила незаконность проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию РФ на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом. Члены делегации посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и "оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации".

В Украине прокуратура возбудила уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма Мариани и другими французскими парламентариями в 2016 году.