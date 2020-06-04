Парламент Австрії починає розслідування щодо правих партій через "Ібіца-скандал"

Комітет парламенту Австрії в четвер має почати розслідування в справі про фінансування правих партій Австрії майже через рік після так званого "Ібіца-скандалу", що призвів до розпаду уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У травні минулого року німецька газета Sueddeutsche Zeitung і німецький журнал Der Spiegel опублікували уривки з відео за участю лідера ультраправої "Партії свобода" Гайнца-Крістіана Штрахе, в якому він обговорював потенційні медіа та інфраструктурні угоди з жінкою, яка видавала себе за багатого російського донора.

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Багатогодинний відеозапис, зроблений на віллі на іспанському острові Ібіца, був отриманий поліцією тільки у квітні, але прокуратурі ще належить ознайомитися з матеріалом, перш ніж він буде переданий до парламенту.

Відео на Ібіці не тільки призвело до краху коаліції між консерваторами канцлера Себастьяна Курца і "Партією свободи", але також підняв питання про пожертвування австрійських лідерів бізнесу і можливих політичних винагород.

Колишній віцеканцлер Штрахе, який недавно став лідером невеликої нової партії, буде в числі перших свідків, які будуть заслухані в четвер.

У відео він стверджував, що політичні пожертвування надійшли від відомих підприємців у сфері нерухомості, азартних ігор і збройової промисловості.

Тим часом прокурори продовжують паралельне розслідування заяв Штрахе і групи людей, які, як вважається, встановили відео-пастку з невідомих поки причин.

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