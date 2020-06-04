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Парламент Австрии начинает расследование против правых партий из-за "Ибица-скандала"

Четверг, 4 июня 2020, 08:23

Комитет парламента Австрии в четверг должен начать расследование в деле о финансировании правых партий Австрии почти через год после так называемого "скандала Ибица", приведшего к распаду правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В мае прошлого года немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и немецкий журнал Der Spiegel опубликовали выдержки из видео с участием лидера крайне правой "Партии свобода" Хайнца-Кристиана Штрахе, в котором он обсуждал потенциальные медиа и инфраструктурные сделки с женщиной, выдававшей себя за богатого российского донора.

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Многочасовая видеозапись, сделанная на вилле на испанском острове Ибица, была получена полицией только в апреле, но прокуратуре еще предстоит ознакомиться с материалом, прежде чем он будет передан в парламент.

Видео на Ибице не только привело к краху коалиции между консерваторами канцлера Себастьяна Курца и "Партией свободы", но также подняло вопросы о пожертвованиях австрийских лидеров бизнеса и возможных политических вознаграждениях.

Бывший вице-канцлер Штрахе, который недавно стал лидером небольшой новой партии, будет в числе первых свидетелей, которые будут заслушаны в четверг.

В видео он утверждал, что политические пожертвования поступили от известных предпринимателей в сфере недвижимости, азартных игр и оружейной промышленности.

Тем временем прокуроры продолжают параллельное расследование заявлений Штрахе и группы людей, которые, как считается, установили видео-ловушку по неизвестным пока причинам.

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