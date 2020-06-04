Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
Туреччина планує поступово відновити авіарейси з 40 країнами у червні і досягла попередніх домовленостей щодо взаємних рейсів, які розпочнуться з 15 країнами.
Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмаілоглу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily Sabah.
За словами міністра, у червні відновляться рейси до Німеччини, Швейцарії, Австрії, Греції, Катару, Південної Кореї, Норвегії та інших країн.
Міністр зазначив, що Туреччина вела переговори з 92 країнами про відновлення польотів, оскільки заходи щодо стримування коронавірусу були ослаблені.
"Перші міжнародні рейси здійснюватимуться до Турецької республіки Північного Кіпру (самопроголошена республіка, - ред.) Бахрейну, Болгарії, Катару та Греції", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до 16 європейських аеропортів.
Нагадаємо, Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.