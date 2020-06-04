Турция в июне планирует возобновить авиасообщение с 40 странами

Турция планирует постепенно возобновить авиарейсы с 40 странами в июне и достигла предварительных договоренностей по взаимным рейсам, которые начнутся с 15 странами.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

По словам министра, в июне возобновятся рейсы в Германию, Швейцарию, Австрию, Грецию, Катар, Южную Корею, Норвегию и другие страны.

Министр отметил, что Турция вела переговоры с 92 странами о возобновлении полетов, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены.

"Первые международные рейсы будут осуществляться в Турецкую республику Северного Кипра (самопровозглашенная республика, - ред.) Бахрейн, Болгарию, Катар и Грецию", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines с середины июня возобновит рейсы в 16 европейских аэропортов.

Напомним, Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок с 1 июля.