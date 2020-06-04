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Кулеба поговорив про освіту і нацменшини з главою МЗС Румунії 

Четвер, 4 червня 2020, 15:28

Глава МЗС Дмитро Кулеба у телефонній розмові з румунським колегою Богданом Ауреску обговорив питання нацменшин та співробітництва у галузі освіти. 

Про це у четвер "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України. 

Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема продовження VII засідання Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. 

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Крім того, вони домовились про відновлення переговорів щодо укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

Глави МЗС окремо зупинилися на питаннях військово-технічного співробітництва із наголосом на підтримання безпеки у регіоні Чорного моря і погодилися, що європейські країни мають бути солідарними у питанні протидії намаганням Російської Федерації "легалізувати" тимчасову окупацію українських земель. 

Дмитро Кулеба подякував румунській стороні за пропозицію надати Україні гуманітарну допомогу з метою протидії поширенню COVID-19.

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На запрошення Богдана Ауреску глава Кулеба висловив готовність відвідати Румунію з візитом.

Нагадаємо, двосторонні групи від Угорщини та України мають вирішити суперечки між країнами, через які Будапешт блокує усі рішення в НАТО щодо співпраці з Україною.

Раніше експерти також рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу з Угорщиною без змін до освітнього закону.

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МЗС Румунія
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