Кулеба поговорил об образовании и нацменьшинствах с главой МИД Румынии

Глава МИД Дмитрий Кулеба в телефонной беседе с румынским коллегой Богданом Ауреску обсудил вопросы нацменьшинств и сотрудничества в области образования.

Об этом в четверг "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры договорились об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств, в частности продолжение VII заседания Смешанной украинско-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

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Кроме того, они договорились о возобновлении переговоров по заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии.

Главы МИД отдельно остановились на вопросах военно-технического сотрудничества с акцентом на обеспечение безопасности в регионе Черного моря и согласились, что европейские страны должны быть солидарными в вопросе противодействия попыткам Российской Федерации "легализовать" временную оккупацию украинских земель.

Дмитрий Кулеба поблагодарил румынскую сторону за предложение предоставить Украине гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.

По приглашению Богдана Ауреску Кулеба выразил готовность посетить Румынию с визитом.

Напомним, двусторонние группы от Венгрии и Украины должны решить споры между странами, из-за которых Будапешт блокирует все решения в НАТО относительно сотрудничества с Украиной.

Ранее эксперты также рекомендовали Украине путь, который позволит достичь компромисса с Венгрией без изменений в образовательный закон.