Берлін прийняв контраверсійний закон про недопущення дискримінації
Парламент Берліну прийняв закон про недопущення дискримінації з боку поліції та інших держслужбовців.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RBB24.
Парламент федеральної землі Берлін після запеклих дебатів прийняв закон про недопущення дискримінації.
Він передбачає, що ніхто не може зазнати дискримінації на підставі гендеру, етнічного походження, інвалідності, релігії чи переконань, і будь-яка особа, яка зазнала дискримінації з боку представників органів влади та поліції, може вимагати компенсацій – не з боку конкретного посадовця, а землі Берлін. Це перша подібна ініціатива у Німеччині.
Зі 143 присутніх депутатів, 86 проголосували "за", 57 – "проти".
Закон називають контраверсійним, оскільки він передбачає, що тепер у суді поліції чи іншим держслужбовцям доведеться наводити докази відсутності дискримінації у їхніх діях, замість того, щоб доводився факт їхньої провини.
Федеральний міністр внутрішніх справ Хорст Зігофер критикував закон, аргументуючи це тим, що держава "повинна стояти на боці поліції, а не ставити поліцейських під загальну підозру".
Противники ініціативи наголошують також, що "Німеччина – не Штати" і тут проблема расизму не є настільки значущою.
Читайте також: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США.