Берлін прийняв контраверсійний закон про недопущення дискримінації

Парламент Берліну прийняв закон про недопущення дискримінації з боку поліції та інших держслужбовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RBB24.

Парламент федеральної землі Берлін після запеклих дебатів прийняв закон про недопущення дискримінації.

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Він передбачає, що ніхто не може зазнати дискримінації на підставі гендеру, етнічного походження, інвалідності, релігії чи переконань, і будь-яка особа, яка зазнала дискримінації з боку представників органів влади та поліції, може вимагати компенсацій – не з боку конкретного посадовця, а землі Берлін. Це перша подібна ініціатива у Німеччині.

Зі 143 присутніх депутатів, 86 проголосували "за", 57 – "проти".

Закон називають контраверсійним, оскільки він передбачає, що тепер у суді поліції чи іншим держслужбовцям доведеться наводити докази відсутності дискримінації у їхніх діях, замість того, щоб доводився факт їхньої провини.

Федеральний міністр внутрішніх справ Хорст Зігофер критикував закон, аргументуючи це тим, що держава "повинна стояти на боці поліції, а не ставити поліцейських під загальну підозру".

Противники ініціативи наголошують також, що "Німеччина – не Штати" і тут проблема расизму не є настільки значущою.

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