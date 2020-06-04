Берлин принял контраверсионный закон о недопущении дискриминации

Парламент Берлина принял закон о недопущении дискриминации со стороны полиции и других госслужащих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RBB24.

Парламент федеральной земли Берлин после длительных дебатов принял закон о недопущении дискриминации.

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Он предусматривает, что никто не может быть подвергнут дискриминации на основании гендера, этнического происхождения, инвалидности, религии или убеждений, и любое лицо, подвергшееся дискриминации со стороны представителей органов власти и полиции, может требовать компенсаций – не со стороны конкретного чиновника, а земли Берлин. Это первая подобная инициатива в Германии.

Из 143 присутствующих депутатов, 86 проголосовали "за", 57 – "против".

Закон называют контраверсионным, поскольку он предусматривает, что теперь в суде полиции или иным госслужащим придется приводить доказательства отсутствия дискриминации в их действиях, вместо того, чтобы доказывался факт их вины.

Федеральный министр внутренних дел Хорст Зигофер критиковал закон, аргументируя это тем, что государство "должно стоять на стороне полиции, а не ставить полицейских под общее подозрение".

Противники инициативы подчеркивают также, что "Германия - не Штаты" и здесь проблема расизма не столь значительна.

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