Польща погрожує "Газпрому" штрафом в 50 млн євро через справу про "Північний потік-2"

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) порушило справу проти "Газпрому" через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті регулятора.

"Газпрому" загрожує штраф в розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації, незалежно від наслідків, що випливають з розгляду", - йдеться в заяві.

Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK звинувачувала шість компаній у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять в міжнародні групи компаній: "Газпром", Engie (Швейцарія), Uniper, OMV, Shell і Wintershall (всі - Нідерланди).

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають відношення до справи.

Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, які фінансують будівництво "Північного потоку-2".

"Це були в основному контракти на передачу, розподіл, продаж, постачання і зберігання газу. Незважаючи на своє зобов'язання співпрацювати з Управлінням, компанія не надала цю інформацію", - йдеться в заяві.

У польському відомстві зазначили, що "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи.

"Газпром" не може діяти поза законом, тому я порушив проти "Газпрому" справу про накладення штрафу за ненадання інформації під час проведеного розгляду. Згідно із законом компанії загрожує фінансовий штраф у розмірі до 50 млн євро", - сказав глава UOKiK Томаш Хрустни.

Минулого року польський регулятор оштрафував з такого ж приводу компанію Engie Energy на 172 мільйони злотих (близько 40 млн євро).

Нагадаємо, 20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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